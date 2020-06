Nizza “rimpiange” il mancato weekend della Corsa delle Botti, ma guarda al futuro: sabato in città apre il Giardino dei Giusti

Doveva essere il fine-settimana con la f maiuscola per la città del Campanon, una due-giorni di sapori, cultura e tradizioni che le attuali condizioni emergenziali hanno purtroppo cancellato e rimandato all’anno prossimo.

Al momento del rimpianto però segue sempre quello del riscatto e così è nata l’idea di far rivivere virtualmente i bei momenti dei passati eventi con il contest “Corsa delle Botti e Monferrato in tavola”, ideato da Fabio Terranova di Transfer Grafica e lo IAT di Nizza nella persona di Monca Bosio. Per partecipare occorre pubblicare una storia Instagram con una foto delle precedenti edizioni di Monferrato in tavola o della Corsa delle Botti, taggare le pagine transfer_grafica e iatnizzamonferrato. Due persone estratte a sorte vinceranno un pannello con la propria foto, cuffie bluetooth e il merchandising ufficiale della manifestazione (maglietta, k-way e telo mare).

Stasera sarà pubblicato un video in cui sarà pesata e marchiata una botte con l’effigie del 2020, a ricordo della mancata edizione di quest’anno e come auspicio per un 2021 più fortunato. Intanto sulla pagina Facebook si susseguono anche i video delle squadre degli spingitori intenti a proseguire il loro allenamento simbolico.

Tra le attuali priorità dell’amministrazione comunale anche quella di dare una mano alla ripartenza del commercio al dettaglio. A questo proposito è stata preparata una locandina con l’hashtag #soloacquistisottocasa. Un invito rivolto a tutti i nicesi a effettuare acquisti nella città del Campanon per quanto concerne commercio, industria, turismo, servizi, artigianato, sport, relax e intrattenimento. L’assessore Marco Lovisolo offre anche qualche anticipazione sull’estate nicese: “Stiamo valutando la possibilità di recuperare tre serate, che, se opportunamente ripensate, si potrebbero svolgere in piazza Garibaldi”.

Già a giugno, invece, potrebbe ripartire il consueto appuntamento con il mercatino dell’antiquariato alla terza domenica del mese: la decisione sarà presa in settimana. Sabato 20 sarà aperto alla cittadinanza, in via Don Celi, il Giardino dei Giusti, “un angolo di relax e raccoglimento” (come lo definisce l’assessore Ausilia Quaglia), un bel progetto per rendere più accogliente e completa la città. Frutto della sinergia di diverse realtà, il Giardino ospiterà numerose specie botaniche, panchine, pannelli storici informativi, una piantina e una casetta di book-crossing. Non sarà ancora possibile procedere all’inaugurazione del luogo che invece avrà luogo il prossimo 19 settembre, in concomitanza con la ricorrenza della Giornata mondiale della Pace.

I dati sul Covid-19 in città restano pressoché invariati: sono 2 le persone positive, 49 quelle guarite, 43 che hanno terminato il periodo di isolamento, 5 i deceduti e nessuno in quarantena. 742 i tamponi effettuati finora, di cui 693 negativi.

Infine, la città di Nizza partecipa al bando per la risistemazione del cimitero comunale. Il progetto prevede un ammontare complessivo di 110000 euro, il 50% dei quali sarà coperto da fondi comunali, e prevede la rimozione e la messa in dimora degli alberi dei due viali esistenti nonché la costruzione di un piccolo magazzino che fungerà da servizio igienico e altre piccole riparazioni.