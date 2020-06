“Nizza è…ritroviAMOci”: la rassegna di eventi dell’estate nicese cambia location

L’estate di Nizza Monferrato si anima con tre serate di musica e divertimento in una location completamente nuova.

A fare da cornice alla manifestazione non sarà più il Campanon, ma i caseggiati di piazza Garibaldi: uno spazio più ampio che offre la possibilità di rispettare le misure di distanziamento sociale. In totale saranno circa 200 i posti a sedere disponibili per gli spettatori.

Ad aprire le danze venerdì 3 luglio sarà il concerto del Corpo bandistico musicale cittadino, che darà un assaggio del proprio repertorio a partire dalle 21:30.

L’11 luglio sarà invece la volta del “VoluntaSummer Edition”, festival di musicisti e cantanti nicesi: non si tratterà di una gara come di consueto, ma di una semplice esibizione.

La serata di chiusura spetta alla “Fabrizio Berta Band”, che si esibirà il 17 luglio.

L’ingresso è gratuito, ma è obbligatorio l’uso di mascherina ed è richiesta la prenotazione online su www.nizzaeventi.it oppure telefonando allo 0141-720500 o allo 0141-720507.

MANIFESTO 2020