“Musica e parole resistenti”: libera chiacchierata con Dario Canossi e Stefano Marin

Riceviamo e pubblichiamo.

Musica protagonista al videoincontro organizzato dal Polo Cittattiva, Museo e Proloco di Cisterna, “I Luf”, Fra spa, Cant. Povero Distr. srl, Aimc Asti. Un pomeriggio in musica e parole con Dario Canossi (nella foto fonte sito ufficiale ILuf.net) e Stefano Marin in un giorno particolare: il 30 maggio avrebbe dovuto tenersi il concerto per “Usanze”, festa organizzata dalla proloco di Cisterna. “I luf” sono un gruppo musicale ma non solo e, grazie a Stefano Marin, le loro musiche danno sostanza ai video delle scuole di Cisterna. Un’adozione reciproca fatta di affinità e condivisione di valori: territorio, tradizioni e umanità. Dario Canossi è un Uomo innamorato della sua terra, della musica, degli incontri… come “I Luf”, gruppo nato 20 anni fa.

“Il nome significa lupi. La loro forza è essere branco, la nostra è quella di stare insieme”. Indipendenza, meticciato tra generi diversi conferiscono ai brani un tratto inconfondibile dove la pennellata della diversità dà colore, è sintesi e mai limitazione. L’ultimo disco “Tornando al monte” parte da molti stimoli e collaborazioni. “Parla di montagna e porta la letteratura nelle nostre canzoni. Cinque libri (quelli di Nives Meroi, Paolo Cognetti, Max Solinas, Erri de Luca, Mauro Corona) sono diventati brani. Il monte è l’essenziale, la purezza, la meraviglia che accoglie e non esclude”.

Nella discografia del gruppo si ritrova l’impegno ambientalista, sociale e civile. “Note per sognare” e “Ringrazio le farfalle”, ad esempio, sono state scritte in favore dell’Associazione “Spazio Autismo” di Bergamo e per la ricerca sulla F.O.P. “Vorrei”, invece, è dedicata a Felicia Impastato. “Giuda nella neve”, scritta dal prof. Silvano Bertaina, è una canzone resistente e di perdono. Canossi, essendo profondamente Uomo, sa parlare anche i bambini. Ha collaborato con diverse scuole tra cui quelle dell’Infanzia e Primaria di Cisterna d’Asti con il video “Ave Maria Migrante” e “La libertà”, canzone scritta insieme ai bimbi.

Il tema delle migrazioni è molto caro al gruppo che gli ha dedicato un intero album “Delalter” che contiene “Ave Maria migrante”. “Tutte le canzoni, una volta partite, vivono di vita propria e, una volta scritte. Usatele, il cantarle è l’acqua che le fa fiorire tutti i giorni”. E, nonostante tutto, una festa a Cisterna c’è stata. Per la prossima, sarà ancora più bello ballare sotto un palco illuminati dalla luna piena.

Giovanna Cravanzola