Movimento 5 Stelle Asti: “Sui buoni spesa vogliamo una risposta esaustiva e sottoscritta”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Gruppo Consigliare M5S di Asti.

Riscontriamo la risposta del Sindaco alla pec del Consigliere Spata del 7 maggio inerente l’utilizzo dei buoni spesa da parte dello stesso. Ci duole purtroppo rilevare che la stessa è totalmente insoddisfacente, parziale e lacunosa per almeno i seguenti motivi:

1) la relazioncina non è firmata e non è quindi dato sapere da chi essa sia stata pensata ed elaborata: dal Sindaco, dal Segretario Comunale, da un Dirigente?

2) manca la richiesta scritta da parte del Sindaco ai Servizi Sociali dei buoni spesa. A quale dirigente o funzionario è stata fatta la richiesta? Quale dirigente o funzionario ha autorizzato e consegnato i buoni al Sindaco e con quali motivazioni? In che data sono stati consegnati i buoni?

3) Quanti buoni sono stati stampati? I buoni fino al numero 277 sono stati sufficienti a coprire le esigenze per i cittadini? Quanti buoni in più sono stati stampati?

4) quali azioni ha intrapreso il sindaco, in veste di pubblico ufficiale, a seguito del mancato rispetto delle norme da parte di alcuni esercenti?

5) a nome di chi si é registrato all’ingresso dei vari esercizi commerciali?

Sulla scorta di quanto premesso, risulta evidente come si imponga una risposta esaustiva e sottoscritta in modo da assumersi la responsabilità di ciò che si scrive.

A tal proposito, il gruppo consigliare ha inviato ulteriore nota di richiesta in modo da avere risposta agli interrogativi di cui sopra.