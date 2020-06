Monete romane in vendita on line: recuperate ad Asti dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino hanno recuperato ad Asti un “tesoretto” di monete

romane in vendita sul web.

Il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino, nel 2019, è stato protagonista di una intensa attività di contrasto alle attività criminali operanti tanto nel Piemonte e nella Valle d’Aosta quanto in tutto il territorio nazionale che ha consentito il recupero di ben 3.856 beni culturali di cui 315 del settore antiquariale, 705 del settore archivistico e librario e 2.836 tra reperti archeologici, paleontologici e numismatici provenienti da scavi clandestini.

Il recupero di un considerevole numero di beni culturali è conseguenza diretta di una intensa ed incrementata attività di controllo ad esercizi antiquariali, gallerie d’arte e siti web.

E proprio durante il controllo di una piattaforma ecommerce, che un importante gruppo di monete romanerisalenti al III sec. d.C. è stato sequestrato e confiscato al termine di un’indagine condotta dai Carabinieri, in collaborazione con i funzionari della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Asti, hanno dimostrato l’illegittimità della collezioneposseduta da un privato cittadino in quanto certamente proveniente da escavazioni clandestine.I Carabinieri, nel corso dei periodici controlli effettuati sul web, avevano individuato le monete romane in vendita su un popolare sito di compravendita on-line e, dopo aver identificato il venditore, hanno sequestrato le monete che presentavano i tipici elementi distintivi della provenienza dal sottosuolo: numerosi segni di corrosione ed ossidazione e profondi segni di abrasione, derivanti da un tentativo grossolano e dannoso di ripulirne la superficie.

Il rinvenimento di un gruppo così omogeneo di monete (24 Antoniniani del Regno di Gallieno, 6 Antoniniani di Claudio II Gotico e 5 monete di difficile riconoscimento) costituisce di fatto la scoperta di un accumulo (in gergo

“tesoretto”) presumibilmente costituito e nascosto nel periodo dell’Impero Romano compreso tra il 260 ed il 274 d.C.

La costituzione di quel deposito monetale (tradizionale indizio storico che riconduce la volontà, di assicurare i denari in un periodo di crisi) risulta essere di notevole importanza per la ricostruzione storica delle travagliate

vicende politiche e militari che hanno caratterizzato in quell’epoca gli insediamenti romani nel territorio astigiano.

L’assenza, tuttavia, di una precisa documentazione scientifica che attesti il preciso luogo di giacenza e l’analisi del terreno circostante, impedisce ogni ulteriore approfondimento.

L’escavazione clandestina oltre a costituire un illecito penale secondo l’ordinamento italiano, comporta un evidente danno al patrimonio culturale nazionale. I reperti verranno riconsegnati alla Soprintendenza Archeologia Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo per la successiva pubblica fruizione