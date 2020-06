La prima domenica in cui sono consentiti gli spostamenti tra le regioni, in Piemonte sarà condizionata dal maltempo e dai temporali, previsti anche per i primi giorni della settimana prossima.

Per la giornata di domani, domenica 7 giugno, su alcune zone del Piemonte, comprese anche una parte dell’Astigiano, sale di nuovo a giallo il livello di allerta per temporali (clicca qui per il bollettino di allerta —–>>>> bollettino_allerta 06giugno2020).

Il bollettino meteo appena emesso dall’Arpa Piemonte infatti prevede “La graduale discesa di una saccatura di origine scandinava sull’arco alpino causa un progressivo peggioramento del tempo con condizioni di instabilità a partire dalle zone alpine, che andranno via a via ad interessare l’intera regione nella giornata di Domenica. Domani infatti sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente molto forti in particolare sulle zone prossime alla Lombardia e alla Liguria centro orientale. L’inizio della prossima settimana sarà ancora caratterizzato da condizioni di instabilità diffusa, in particolare tra lunedì pomeriggio e martedì, questo perché un minimo di pressione si stabilisce sul nord Italia determinando clima umido e anche un calo delle temperature diurne.”

Per visualizzare il bolletino meteo dell’Arpa Piemonte di oggi, sabato 6 giugno clicca qui —->>>> bollettino_meteo Arpa Piemonte 6giugno2020

Per quanto riguarda le precipitazioni nel pomeriggio di oggi sono previsti “rovesci e temporali sparsi a ridosso dei rilievi in sconfinamento sulle pianure adiacenti verso sera. Valori moderati sul settore settentrionale con qualche picco forte nel Verbano. Quota neve sui 2800 m sui rilievi alpini nordoccidentali”; deciso peggioramento invece per la giornata di domenica 7 giugno quando sono previsti “rovesci e temporali diffusi e persistenti per gran parte della giornata, di intensità moderata e con picchi molto forti sulle pianure, in particolare nelle zone settentrionali ed orientali fino a metà pomeriggio, e successivamente, sulle pianure centromeridionali. Nelle ore centrali, temporali localmente forti anche sulla fascia appenninica al confine con al Liguria. Quota neve sui 2600 m.”

Per il dettaglio delle previsioni dell’intensità delle precipitazioni vedi le foto sotto oppure clicca qui per il bollettino di vigilanza meteorologica —->>>> bollettino_vigilanza 06giugno2020