Maltempo in arrivo sul Piemonte nelle prossime ore, sono previsti temporali che faranno alzare nella giornata di domani, giovedì 4 giugno, il livello di allerta a giallo su tutto l’Astigiano e quasi tutta la Regione (clicca QUI per il bollettino di allerta meteo).

A prevederlo è il bollettino meteo dell’Arpa Piemonte diramato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 giugno, che riporta: “La nostra regione si trova ancora sotto l’influsso di una vasta area depressionaria che si estende dai Balcani fino alle Isole Britanniche e che determina condizioni di instabilità dal pomeriggio odierno con rovesci e temporali dapprima sulle zone montane e pedemontane, in spostamento verso le pianure. Domani l’area depressionaria si approfondirà interessando il Piemonte e determinando maltempo diffuso con temporali anche molto intensi, in particolare sulle zone settentrionali, localmente persistenti e organizzati. Da venerdì miglioramento del tempo ed esaurimento dei fenomeni.”

Per quanto riguarda le precipitazioni nella giornata di oggi, 3 giugno, sono previsti “rovesci e temporali deboli o moderati localmente anche forti, dapprima sulla fascia montana e pedemontana alpina, in spostamento verso le pianure nel corso del pomeriggio ed in serata. Fenomeni meno probabili su astigiano e alessandrino“; mentre per domani, giovedì 4 giugno sono previsti “rovesci e temporali diffusi in intensificazione nel corso della mattinata con valori moderati o forti e picchi anche molto forti sul settore settentrionale dove potranno essere organizzati. Attenuazione in serata”.

Mentre in serata si potrebbero registrare deboli precipitazioni sull’Astigiano, nella giornata di domani, giovedì 4 giugno, sono previsti temporali con precipitazioni più intense, come si può rilevare dal bollettino di vigilanza meteorologica diramato dall’Arpa Piemonte (vedi foto sotto )