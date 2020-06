Maturità 2020, primi esiti all’Istituto Andriano di Castelnuovo Don Bosco: ecco i voti migliori

Primi esiti dell’esame di maturità anche per due classi, del corso manutentori elettrici e manutentori meccanici, dell’Istituto Andriano di Castelnuovo Don Bosco.

Nella foto si può vedere la disposizione dei banchi per i lavori della commissione con l’adozione di tutte le misure di distanziamento. La scuola è di recente costruzione e dispone di aule dei laboratori molto ampie; queste caratteristiche hanno consentito di avere a disposizione spazi tali da per poter svolgere l’esame in assoluta sicurezza.

Sono ventiquattro gli studenti che hanno già concluso l’esame di maturità e conoscono già la propria votazione, tra cui spicca un 100/100.

Di seguito l’elenco degli studenti che hanno superato l’eccellente votazione di 80 centesimi.

5 AM

Luciano Celotto 100/100

Tommaso Dall’Agnol 80/100

Mattia Giachino 80/100

Alessio Musso 86/100

Filippo Nicola 86/100

5AE

Gioele Copia 80/100

Vincenzo Laudiero 82/100

Gabriele Scordato 80/100

Corrado Serato 96/100

Iuzù Terzuolo 80/100