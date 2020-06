Maturità 2020: i primi voti dell’IIS Castigliano di Asti, tre 100/100

Alcune classi dell’ISS Castigliano hanno già terminato l’esame di maturità, le rispettive Commissioni hanno scrutinato ed emesso i suoi verdetti. Si tratta di quattro sezioni, tra cui quella serale, per un totale di 70 maturandi. Tra loro sono tre i 100/100. Ricordiamo che l’Esame di Stato dell’IIS Castigliano di Asti si stanno svolgendo presso l’ITIS Artom, in quanto l’istituto è in ristrutturazione.

Ecco i voti sopra il 90/100.

5A

CLEMENTE MANUEL 95/100

5E

ARMIGNACCO LORENZO 97/100

DAMOSSO GIACOMO 100/100

STEFANINI ALESSIO 97/100

5SSAN Corso Serale

BABIO ABIBA 90/100

BARRAVECCHIA MANUELA 92/100

JOHNBULL DIVINE 90/100

LAZZARO RITA 91/100

RAVINA GIADA 98/100

ROMANISIO FABIANA 98/100

ZOUHAIR OMAINA 100/100

5S

COBZARU ADRIANA IONELA 100/100

MITSOVA YOVANA 98/100

ROSSO GIULIA 94/100