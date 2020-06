Maturità 2020 al via. All’Artom di Asti gli “Access Guard” in azione

È iniziata la Maturità 2020, il tanto discusso Esame di Stato ai tempi del coronavirus. Solo l’esame orale per i candidati, in aule molto ampie e con distanziamento interpersonale tra il maturando e tra tutti i membri della commissione.

All’Artom di Asti, dove sono ospitati anche gli esami del Castigliano, chiuso per lavori, gli studenti sono controllati all’entrata dagli “Access Guard”, messi a disposizione da MarmoInox di Canelli. All’entrata della sede di Via Romita il sistema, dotato di telecamera, rileva la temperatura, invita a organizzarsi le mani con un dosatore posto nella colonna e a prendere la sottostante mascherina.

Se la temperatura è nei limiti previsti, cioè sotto i 37,5 gradi, lo studente è pronto per affrontare la prova, di questa strada maturità, per giocarsi tutto nell’orale.

Una versione della Maturità inedita, con la “notte prima degli esami” frastagliata, che è diventata un’esperienza diversa, senza la comune paura del tema, ma con il timore che, per via del “solo orale”, si possa subire, in futuro, conseguenze perchè Maturi in un Esame di Serie B. Ma un solo esame orale è un’arma a doppio taglio: ci si gioca tutto in un colloquio, dopo mesi senza rapporti interpersonali vis a vis con i docenti, con i compagni. Una situazione non certo facile, che ricorderemo tutti per sempre.

E così, via con la Maturità 2020. Dalla redazione di ATnews un grosso in bocca al lupo a tutti gli studenti!