Malandrone: “Cittadini non invitati alle Commissioni sul piano del traffico, cosa impediva di mandare un link?”

Oggi è in programma la seconda riunione delle commissioni congiunte sul piano del traffico del Comune di Asti. Su questo interviene Mario Malandrone, consigliere di Ambiente Asti, che sottolinea come non siano stati invitati i cittadini. Di seguito la sue riflessioni.

“Seconda tappa delle commissioni senza cittadini, se c’era una cosa positiva delle commissioni era l’apertura dell’albo dei cittadini per la partecipazione, cioè ai cittadini che vogliono partecipare. Insomma una pasta senza sale, un pesto senza i pinoli, mancherà il sale della politica: la partecipazione! Se poi è un tema come il PGTU (il piano generale del traffico a essere trattato), io come Consigliere voglio ascoltare associazioni e cittadini attivi, come prevede il regolamento delle commissioni.

E’ vero che dopo il passaggio in Giunta il piano sarà osservabile per 30 giorni, ma si perde un’occasione.

In questi giorni ho dovuto chiarire a molti aderenti all’Albo della partecipazione che purtroppo lamentavano di non essere stati invitati. Cosa impediva di mandare un link?

Credo che se le Commissioni sono aperte, debbano esserlo soprattutto su un cambiamento così importante e che nelle finalità condivido, ma che ha bisogno di partecipazione.”