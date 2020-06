Lunedì riapre la mensa sociale di Asti

Mercoledì 24 giugno è stata effettuata una visita ai locali della mensa sociale prima di lunedì 29 giugno quando, nel rispetto dei protocolli anti-contagio covid19, ci sarà la riapertura ufficiale.

Suor Luigina, responsabile della gestione quotidiana della mensa, ha accolto nel salone principale i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione “Dono del Volo” che in questo periodo di lockdown hanno fatto un gran lavoro di sinergia per rinnovare la struttura ubicata presso i locali del Comune di Asti in C.so Genova, 30.

Parole di ringraziamento, sono state quelle rivolte dall’Assessore Mariangela Cotto ai presenti, affermando che l’interesse condiviso tra Comune e l’Associazione “Dono del Volo”e l’impegno dei volontari e dei benefattori hanno consentito di rinnovare i locali rendendoli più accoglienti e pronti per ripartire con il servizio.

Un ringraziamento particolare per la preziosa collaborazione dei volontari Virginio Oddone e la moglie Angioletta Monticone.

Presenti alla visita il Sindaco Maurizio Rasero, l’Assessore Mariangela Cotto, il Dirigente dei Servizi Sociali dott. Roberto Giolito, la Responsabile del servizio mensa dott.ssa Luisella Regge, il Responsabile del servizio manutenzione edifici pubblici Luigi Russo, il Presidente dell’Associazione “Dono del Volo” Caterina Calabrese con il marito Giorgio Presidente Onorario e Giusy Gobello tesoriere dell’Associazione.

Il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Mariangela Cotto dichiarano che sono molto soddisfatti dei risultati di questo grande lavoro di collaborazione che consente agli operatori che gestiscono quotidianamente il servizio, di lavorare in un ambiente maggiormente attrezzato, migliorando così l’attività di sostegno concreto a chi vive in povertà e che necessita di punti di riferimento e di inclusione sociale.