L’Istituto Andriano vince le Olimpiadi dell’Automazione Siemens 2020

Orgoglio astigiano alle Olimpiadi dell’Automazione Siemens 2020, undicesima edizione del concorso nazionale, riconosciuto dal MIUR, dell’Automazione” riservato a docenti e studenti delle classi quarte e quinte delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e delle Classi prime o seconde degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) con progetti che spaziano dall’automazione di processi industriali alla digitalizzazione applicata alla sostenibilità ambientale, sociale e urbana. L’obiettivo principale, quello di offrire la possibilità al mondo della Scuola tecnica e professionale di misurarsi con quello dell’Automazione e dell’Industria 4.0.

Nel pomeriggio, la task force astigiana facente capo all’IIS Pietro Andriano di Castelnuovo Don Bosco ha conquistato il primo posto nella finalissima in cui hanno presentato il progetto ritenuto vincente dalla Commissione Giudicatrice, composta da esperti della Siemens S.p.A. e da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca e da rappresentanti del Giornalismo e l’IIS Andriano si è aggiudicato il primo premio, di 5000 euro in attrezzature SIEMENS per il laboratorio.

“Quello dell’Andriano – spiegano dalla scuola con immensa soddisfazione – è un progetto di automazione per industria 4.0 che prevede un servizio web tramite smartphone, basato sulla tecnologia per la realtà aumentata oppure per la gestione di un impianto industriale governato da un PLC. Il lavoro offre possibilità di scelta tra l’interfaccia della macchina per la manutenzione dell’impianto in funzione (enriched maintenance) oppure della sua gestione remota (plant rental) e supervisione dell’impianto in realtà aumentata (RA supervision). Fondamentale, nella nostra scuola, la collaborazione tra il corso professionale dei manutentori elettrici e quello dei tecnici informatici, coordinata dal prof. Boeris.”

La task force ha visto coinvolte moltissime professionalità e studenti dell’IIS Andriano, insieme ad un team esterno di supporto composto da studenti dell’IPSIA Castigliano di Asti. Una vittoria di gruppo che va a sottolineare l’alto livello di preparazione degli istituti tecnici della provincia di Asti.

Ecco come è composto il gruppo di lavoro che ha conquistato il successo:

Project manager: Stefano Cusinello

Programme board:

Stefano Cusinello (quinto anno corso tecnico informatico – IIS P. Andriano) creatore del progetto, si occupa della programmazione lato server e della implementazione del sistema informatico.

David Carlino (quarto anno corso professionale manutentore – IIS P. Andriano) coprogettista del progetto, si occupa della programmazione per il S7- 1200 e della implementazione dell’impianto automatizzato.

Poma Falco Michael (quarto anno corso tecnico informatico – IIS P. Andriano) redattore della documentazione, si occupa della creazione dei video e della relazione allegata al progetto.

Team di sviluppo hardware d’impianto:

Cacciarru Roberto (quarto anno corso professionale manutentore – IIS P. Andriano)

Vacarciuc Cosmin (quarto anno corso professionale manutentore – IIS P. Andriano)

Avataneo Gabriele (quarto anno corso professionale manutentore – IIS P. Andriano)

Team di sviluppo hardware di sistema informatico:

Vassia Jonathan (quarto anno corso tecnico informatico – IIS P. Andriano)

Matteis Andrea (quarto anno corso tecnico informatico – IIS P. Andriano)

Team esterno di supporto e collaudo:

Messina Stefano (quinto anno corso professionale manutentore – IIS A. Castigliano)

Alex (quinto anno corso professionale Polis – IIS A. Castigliano)

Vito Petrelli (quinto anno corso professionale Polis – IIS A. Castigliano)

Consulenti:

Cataldi Antonio (Siemens, consulenze logistiche)

Dallegri Francesco (Siemens, consulenze tecniche)

Liuni Domenico (WEB LED, consulenze su sistemi informatici)

Sciascia Luca (SOL.TEC, consulenze informatiche)

Misitano Bruno (EMMEBI, fornitore hardware d’impianto)

Dioguardi Andrea (GAMBA, fornitore hardware d’impianto e consulenze tecniche)

Stakeholder:

Boeris Roberto (docente corso professionale manutentori – IIS P.Andriano)

Novello Chiara (docente corso tecnico informatico – IIS P.Andriano)

Marengo Mirko (docente corso professionale manutentori – IIS A.Castigliano)

Committente e utilizzatori finali:

Grandi e piccole imprese in quanto tramite un servizio Web è possibile comandare in prossimità (realtà aumentata) oppure a remoto (IoT) una qualsiasi macchina da lavorazione industriale.