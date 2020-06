L’Enoteca Regionale Colline Alfieri riapre e accende i riflettori sul territorio e i suoi prodotti

Sabato 13 giugno ha aperto i battenti il Wineshop dell’Enoteca Regionale Colline Alfieri nella centralissima piazza Libertà di San Damiano, al pian terreno dello storico Palazzo Vagnone. Grazie ad un importante intervento di recupero conservativo, seguito dall’architetto Dante Scaglia, si è ottenuto un ambiente elegante ed accogliente, idoneo ad ospitare appassionati e turisti.

All’interno del Wineshop trova spazio la più ampia selezione di Terre Alfieri DOC, denominazione che contraddistingue questo angolo di Piemonte valorizzando i vitigni Arneis e Nebbiolo. Ma non solo vino! Lo zafferano del Monferrato, il miele di ciliegio, la mostarda d’uva, la confettura di ramasin o il cappone di San Damiano sono solo alcune delle eccellenze gastronomiche de “Le Colline Alfieri in Paniere”.

Per rafforzare ulteriormente la volontà di fornire un servizio al territorio, L’Enoteca fungerà da vero Infopoint: Stefania, guida turistica e tour operator, accoglierà visitatori e gourmet fornendo informazioni turistiche e suggerimenti di viaggio od organizzando una visita in una delle 46 realtà associate.

E’ possibile trovare l’Enoteca Regionale anche online all’indirizzo www.enotecacollinealfieri.it. Un portale che accende i riflettori su di un territorio che si sta rivelando una delle mete più ambite dal turismo ecosostenibile: tour panoramici, panchine giganti, parchi naturalistici sono il valore aggiunto di un’offerta ricettiva di alto profilo che valorizza appieno un’agricoltura variegata, tutelando in tal modo la biodiversità delle Colline Alfieri.

Inoltre, grazie alla collaborazione con la sommelier sandamianese Valentina Casetta, si è intrapreso un piano di comunicazione sui principali social media, oggi fondamentali per farsi conoscere oltre il contesto locale.