L’edizione 2020 di Asti BenEssere sarà online: ecco il programma

E’ ufficiale il programma definitivo della settima edizione di ASTI BenEssere 2020, organizzato dalla Cooperativa della Rava e della Fava, che si terrà on line venerdì 19 e sabato 20 giugno 2020.

“L’emergenza Covid19 ci ha costretto ad una corsa contro il tempo per rivedere completamente l’organizzazione dell’evento. A fine aprile, quando ci siamo resi conto dell’impossibilità di realizzare l’evento con la partecipazione fisica dei partecipanti, abbiamo dovuto ripensarlo virtualmente” spiegano dalla Cooperativa della Rava e della Fava.

“ASTI Ben Essere è soprattutto contatto fisico : le sedute individuali sono state sempre il fulcro della manifestazione ma ci è sembrato in questo periodo ancora più necessario rimettere in moto l’organizzazione di questo evento. Abbiamo dovuto cambiare mezzo durante la corsa ma il risultato è veramente soddisfacente: ne uscito un ‘ signor’ programma che anche quest’anno vuole offrire proposte, riflessioni, attenzioni.”

Il tema di ASTI Ben Essere 2020 : La Cura.

“Mai come in questo periodo abbiamo bisogno di cura nel suo significato più elevato e più ampio possibile. La troverete anche in questa edizione speciale di ASTI Ben Essere” è la chiosa finale della Rava Fava.

Nel programma l’orario di inizio delle singole attività che si svolgeranno tramite facebook o zoom

Attività facebook : basterà collegarsi alla pagina https://www.facebook.com/astibenessere

Per le dirette che si terranno su Zoom basterà inviare una mail ad altromercato@ravafava.it specificando l’attività a cui si intende partecipare. Si riceverà mail di conferma con codice di accesso.

Per scaricare il volantino con il programma clicca qui —–>>>> Programma AstiBenessere2020