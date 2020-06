Le visite, le proposte didattiche e le iniziative estive della Fondazione Asti Musei

Il 16 giugno la Fondazione Asti Musei ha riaperto le porte delle sue strutture museali e programmato una serie di proposte didattiche per il periodo estivo, che comprendono iniziative per adulti e bambini, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dei musei e delle collezioni.

VISITE GUIDATE PER ADULTI.

“Pomeriggi d’estate in Museo” è la prima proposta rivolta ai grandi. S’inizia domenica 5 luglio alle 16,30 a palazzo Mazzetti con “Le opere scultoree di palazzo Mazzetti”: un viaggio tra storia, materiali e strumenti, per conoscere l’opera di antichi scultori. Domenica 26 luglio alle 16,30, appuntamento a palazzo Alfieri con “Alfieri tra biografia e iconografia”: il percorso presenterà i due temi attraverso il commento di una selezione di oggetti esposti. Costo 10 euro (ingresso + visita guidata), massimo 12 partecipanti; prenotazione obbligatoria.

LABORATORIO PER BAMBINI.

“Un’estate con l’arte. Per bambini amanti della creatività” è la proposta per i più piccoli. Sabato 11 luglio alle 16, la tappa dedicata a “I fiori tra natura ed arte”: si svolgerà nel giardino di Palazzo Alfieri e nell’aula interattiva del Polo Didattico Museale (nella foto), con laboratorio e gioco. Durata un’ora e mezza. Costo 8 euro a bambino; massimo 10 partecipanti.

LABORATORIO PER ADULTI.

In programma anche laboratori artistici per i più grandi come “CreativA”, attività pratica all’insegna della creatività: sabato 18 luglio alle 16, i partecipanti saranno guidati nella realizzazione di una raffinata scatola porta-dono, “Explosion box”. Costo 15 euro; massimo 10 partecipanti.

REGOLE E PRENOTAZIONI.

Per garantire il necessario distanziamento, le iniziative prevedono un numero limitato di partecipanti. Per info e prenotazioni: 0141-530403; didattica@fondazioneastimusei.it.

APPUNTAMENTO CON I CENTRI ESTIVI.

Per promuovere il patrimonio culturale museale della città di Asti, la Fondazione Asti Musei in accordo con il vescovo Marco Prastaro, ha stabilito l’ingresso gratuito per i bambini e i ragazzi dei centri estivi (quelli che hanno aderito al progetto della Diocesi). La prima visita è prevista per martedì 30 giugno alle 9,30: ospiti saranno i ragazzi della parrocchia di San Pietro. Accompagnati da don Mauro Canta e don Rodrigo Limeira (responsabile della Pastorale giovanile diocesana), saranno accolti dalla Fondazione e dal suo presidente Mario Sacco.