Le farmacie di turno nel mese di luglio 2020

Ecco il calendario delle farmacie di turno ad Asti nel mese di luglio 2020 secondo Federfarma Asti.

Martedì 28 è prevista anche l’apertura di San Domenico e San Lazzaro.

Ecco gli indirizzi delle farmacie di Asti:

ALFIERI: Piazza Alfieri, 3

BARONCIANI: Piazza San Secondo, 12

CENTRALE: Corso Alfieri, 269

CORSO SAVONA: Corso Savona, 161

DON BOSCO: Piazza Vittorio Veneto, 1

GARELLO: Corso Cavallotti, 2

LIPRANDI: Corso Alfieri, 424

MAGGIORA: Corso Torino, 93

MODERNA: Via Cavour, 90

NUOVA FARMACIA TORRETTA: Via C. Benzi, 4-2

NUOVA snc Via Dell’Arazzeria 5,bis

PIAZZA CATENA: Piazza Catena 5/a

PIAZZA ROMA: Corso Alfieri, 343

SANITAS: Corso Alba, 72

SAN DOMENICO: Corso Volta, 101/a

SAN FEDELE: Via Ticino, 16

SAN LAZZARO: Corso Casale, 183

SAN PIETRO: Corso Alessandria, 51

SAN ROCCO: Via Grassi, 31