“L’anno che verrà”, gli incontri di Acli Asti al Foyer delle Famiglie

“L’emergenza sanitaria ha cambiato la nostra realtà in un tempo estremamente breve costringendoci ad una lontananza fisica che è divenuta la regola esistenziale degli ultimi mesi. Ora che si riaprono a poco a poco gli spazi e i confini, Acli Asti sceglie di impegnare il proprio 5xmille per creare tra giugno e luglio quattro occasioni di incontro e riflessione “in presenza”, nel rispetto di tutte di tutte le regole necessarie, ma anche del bisogno di (ri)vedersi, (ri)cominciare, (ri)conoscersi”.

E’ il messaggio che mandano le Acli di Asti insieme al Circolo Acli “Foyer delle famiglie”, al Progetto culturale della Diocesi e alla Rete Welcomig Asti.

Il ciclo di incontri si chiamerà “…L’anno che verrà. Dialoghi tra Credenti e non credenti, per immaginare un mondo nuovo”.

Il primo incontro Venerdì 19 giugno nel cortile del Circolo Acli Foyer delle famiglie in via Milliavacca 5 ad Asti, alle ore 18.30. A condurre sarà Don Marco Andina, il tema: “Pensavamo di essere sani in un mondo malato. Castigo di Dio o un castigo dell’uomo?”

Il secondo incontro si terrà venerdì 26 giugno, sempre in via Milliavacca 5 ad Asti, alle ore 18.30, a condurre sarà Don Dino Barberis, il tema: “Le libertà individuali e le necessità collettive, una nuova vicinanza?”.

Gli altri due incontri saranno annunciati prossimamente.