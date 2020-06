L’Amministrazione di Villanova d’Asti scrive alla Regione Piemonte per la realizzazione della Casa della Salute

Il Consiglio comunale di Villanova d’Asti, all’unanimità, ha deliberato la richiesta alla Regione Piemonte di realizzazione della “Casa della Salute” a Villanova d’Asti, viste le necessità emerse durante lo sviluppo della pandemia, in ottemperanza a quanto chiesto negli ultimi anni dall’Amministrazione Comunale, e ribadito ultimamente nell’incontro tenutosi il 23 gennaio 2020 alla presenza dell’Assessore alla Sanità Icardi.

Ordine del Giorno sulla creazione della “Casa della Salute” di Villanova d’Asti

Premesso che l’emergenza sanitaria in atto ha evidenziata la necessità di far fronte alle esigenze del territorio dal punto di vista sanitario, aspetti evidenziati anche nell’incontro tenutosi alla presenza dell’Assessore alla sanità, Icardi, in data 23 gennaio, presso gli uffici della Regione Piemonte.

Rammentato che il processo della Case della Salute è stato sospeso nel 2010 dall’allora Amministrazione Regionale e che a più riprese, in serie, i diversi Assessori si sono impegnati a portare a termine la realizzazione della “Casa della Salute” di Villanova d’Asti, seppur con modalità, dal punto di vista economico, meno impegnative rispetto a quelle realizzate con il progetto avviato nel 2007, ristrutturando la sede attuale di unità locale Asl e non prevedendo una nuova costruzione con un risparmio evidente di risorse pubbliche. Considerato anche l’investimento, di decine di migliaia di euro, già realizzato da parte della Regione Piemonte in merito alla progettazione esecutiva per addivenire alla ristrutturazione della sede.

Il Consiglio Comunale di Villanova d’Asti:

– evidenziato come tutte le Amministrazioni della Città, che si sono succedute, hanno messo in atto tutto quanto in loro potere per garantire alla popolazione del territorio Villanovese la massima attenzione per preservare ed ampliare i servizi, visto l’invecchiamento della popolazione a livello nazionale e locale, con loro le Amministrazioni Provinciali, ovviamente con un’attenzione particolare alla primaria necessità di ammodernare la sede, e gli spazi della stessa, che attualmente versa in uno stato di abbandono, al piano primo, in precedenza sede della Guardia Medica, Croce Rossa, uffici dei veterinari, e uffici di medicina generale, tutti andati altrove, ed ha una situazione del tetto che rischia il crollo.

– acquisiti gli interventi nel dibattito dei gruppi consiliari che sono parte integrante e sostanziale dell’oggetto all’ordine del giorno.

Certo di interpretare la presa di posizione di tutti gli Amministratori e l’interesse generale e specifico della popolazione, convinti che la “Casa della Salute”, con un rafforzamento dei servizi sul territorio, anche in maniera complementare alle altre case della salute costruite nel nord Astigiano, possa contribuire a migliorare e rendere funzionale l’offerta sanitaria a favore della nostra zona.

CHIEDONO ALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

di considerare l’oggettiva necessità di riconoscere al territorio di Villanova d’Asti, una sede di “Casa della Salute” al fine di garantire i servizi di prima necessità ed ulteriormente ampliarli vista l’importanza che ricopre per Villanova d’Asti ed il circondario, considerato anche il dispendio di energie e l’impegno formale assunto dalla Amministrazione Regionale anche alla luce del denaro pubblico già investito per la progettazione.