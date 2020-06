L’aggiornamento dei contagi da Covid-19 con Geo5mart: continua la diminuzione dei contagi nell’Astigiano

Prosegue la collaborazione tra Geo5mart, start up di mappature digitali (leggi QUI), e il nostro giornale per fornire aggiornamenti sui contagi da Covid 19 in provincia di Asti e della percentuale di popolazione contagiata, comune per comune.

E’ ormai da diverse settimane che nell’Astigiano si riscontra una situazione in netto miglioramento. Come mostra la mappa la maggior parte dei comuni non registra contagi, o riporta un numero non superiore alle 5 unità. Asti che essendo il comune più numeroso riporta un numero maggiori di contagi, ha in reltà una densità (% in rapporto alla popolazione totale) bassa tra lo 0,1 e lo 0,3%.

Ed è proprio il capoluogo che riporta il numero più significativo in termini di guarigioni (-38), insieme a Montechiaro d’Asti (-17) e Castagnole delle Lanze (-10). Sono solo due invece i comuni che presentano un lieve aumento di casi: Vinchio e Camerano Casasco entrambi a +1.

I lettori di Atnews potranno verificare l’andamento dei contagi da Covid 19 anche nelle prossime settimane.

Le mappe, che si basano sui dati ufficiali comunicati dalla Regione Piemonte, saranno aggiornate settimanalmente, ogni martedì.

Di seguito le mappe della situazione al 15giugno 2020.

Contagi totali: https://arcg.is/0PjX5H

% popolazione: https://arcg.is/0aLzn0