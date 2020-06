La Provincia di Asti riapre i termini per la presentazione delle candidature per le Pari Opportunità

La Provincia di Asti informa che riapre i termini per la presentazione delle candidature per la Commissione Provinciale Pari Opportunità. Il precedente bando, volto alla costituzione della Commissione Pari Opportunità, scaduto a fine marzo, aveva avuto scarsissime adesioni a causa del lockdown dovuto all’emergenza da Covid_ 19. Pertanto, il presidente Paolo Lanfranco di concerto con la Consigliera Delegata alle Pari Opportunità Francesca Ragusa (nella foto), hanno ritenuto di riaprire i termini per la presentazione delle candidature.

“L’Amministrazione Provinciale – dichiarano il presidente Paolo Lanfranco e la consigliera Francesca Ragusa – ha scelto di riprendere i lavori, sospesi per lungo tempo, dei vari organismi legati alle Parità non solo di genere. Vogliamo quindi riaprire i termini per dare la possibilità, vista l’emergenza da Covid_19 che ha limitato l’accesso a persone interessate all’avviso pubblico, prorogando la scadenza al 20 agosto 2020”

Restano valide le candidature presentate sulla base del precedente avviso pubblico.

Le finalità della Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Asti sono la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell’educazione, nella formazione, nella cultura, nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale e la rimozione degli ostacoli che impediscono il perseguimento delle stesse finalità.

Le candidature devono essere proposte da enti locali, da associazioni culturali, ricreative, ambientali e da associazioni e movimenti femminili presenti e operanti nella provincia, dalle organizzazioni politiche, dalle organizzazioni sindacali, dalle organizzazioni imprenditoriali e cooperative, dall’Università, dalle istituzioni scolastiche, dall’ ASL, dagli albi professionali, da enti culturali e da singole persone.

Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 20/08/2020.

Il Bando e la modulistica sono disponibili all’Albo Pretorio sul sito della Provincia di Asti e in Amministrazione Trasparente – Sezione bandi di gara e contratti – Sottosezione Atti delle amministrazioni aggiudicatrici.

Avviso riapertura termini Commissione Pari Opportunità