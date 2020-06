La Festa della Repubblica nei disegni e nella poesia delle quinte A e B della Scuola Anna Frank di Asti

Ultimo appuntamento del percorso didattico educativo delle classi V A V B della Scuola Primaria Frank sulla conoscenza di alcuni articoli della Costituzione.

“Festeggiamo l’anniversario della nostra Repubblica con tanti disegni e una poesia” dichiarano gli insegnanti.

2 GIUGNO DUEMILA E VENTI…NUOVI!

2 giugno di un anno particolare

si festeggia la Repubblica parlamentare

da abolire il Corona e la sua monarchia

per abbracciare in salute la democrazia

che respira nella nostra Costituzione,

punto cardine della Nazione,

sempre validi diritti e doveri

tanto oggi, quanto ieri,

ma l’impegno a piene mani

è proiettato al nostro domani

con il “sapere” e tanta “creatività”

per un futuro di nuova “umanità”.