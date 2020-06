La Consigliera informa: come richiedere all’INPS il Bonus Centri Estivi

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Chiara Cerrato, Consigliera di Parità della Provincia di Asti, sull’apertura centri estivi e modalità INPS per richiedere il contributo.

Il 5 giugno l’Inps ha pubblicato sul sito una nuova comunicazione per il bonus baby sitter e il bonus centri estivi con importi e modalità aggiornati al Decreto Rilancio Italia. Le cifre stanziate sono 1200 euro per genitori con figli entro i 12 anni di età e 2000 euro per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato.

La comunicazione indica le modalità: questo contributo può essere usato anche per l’iscrizione dei figli a centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia fino al 31 luglio 2020 anche alternativamente. Il bonus centri estivi può essere richiesto anche per più figli, ma sempre nel limite dei 1200 euro per nucleo familiare. I genitori che hanno già fruito in tutto o in parte del bonus baby sitter di 600 euro (Cura Italia),

potranno presentare una nuova domanda per l’importo residuo, ovvero fino al raggiungimento dei 1200 euro.

E’ prevista la possibilità di usare i bonus baby sitter per il pagamento dei centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali ( bonus centri estivi).

Nel caso si scelga questa opzione il genitore che presenta la domanda di accredito dovrà:

1. allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione (es. ricevuta di iscrizione oppure fattura)

2. indicare i periodi di iscrizione (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno superare la data del 31 luglio 2020

3. indicare l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere

4. la ragione sociale e la partita iva oppure il codice fiscale della struttura che ospita il minore

Il bonus verrà erogato mediante:

– accredito su conto corrente bancario o postale,

-accredito su libretto postale,

-carta prepagata con IBAN

-bonifico domiciliato presso le poste.

Attenzione : il titolare del conto (IBAN) deve corrispondere al soggetto beneficiario.

La domanda online di bonus per servizi di baby-sitting e/o servizi per l’infanzia è disponibile al seguente indirizzo del sito Inps :

– sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”.

Si può accedere al servizio tramite le consuete credenziali cioè il Pin INPS o Spid.

La domanda potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale al numero verde INPS 803164 da linea fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento) comunicando il proprio Pin Inps.

Prof.ssa Chiara Cerrato

Consigliera di Parità

Provincia di Asti