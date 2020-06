La Canonica Regolare di Santa Maria di Vezzolano riapre dal 4 luglio 2020

Dopo la chiusura al pubblico a causa dell’emergenza coronavirus, la Canonica Regolare di Santa Maria di Vezzolano riapre a partire da sabato 4 luglio 2020.

La canonica sarà aperta il sabato e domenica. L’ingresso è gratuito e sono permesse visite in gruppi di massimo 8 persone con partenza ogni 30 minuti a partire dalle ore 10,00 fino alle ore 18:00, con orario possibile di ultimo ingresso alle 17:30.

La prenotazione è obbligatoria per i gruppi, ma in generale è fortemente consigliata per tutti i visitatori, le persone non in possesso di prenotazione, infatti, potranno accedere al sito solo qualora siano rimasti posti liberi.

La prenotazione va effettuata entro le ore 13,00 del giovedì precedente al fine settimana in cui si intende visitare il complesso. La prenotazione sarà inoltre considerata valida solo se confermata con mail di risposta che ribadisca giorno, orario e numero esatto di persone.

Per info e prenotazioni: infopoint@turismoincollina.it

I visitatori saranno sottoposti a controllo della temperatura all’ingresso, dovranno indossare la mascherina e per tutta la durata della visita mantenere la distanza interpersonale di almeno m. 1,50.