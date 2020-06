La Camera di Commercio di Asti dice no: niente Festival delle Sagre 2020

Sono troppe le incertezze per poter pensare ad un Festival delle Sagre in piena sicurezza, tra poco più di due mesi e mezzo. Sul dibattito dopo le speranze di salvare il Settembre Astigiano accese dalla Regione Piemonte, è intervenuta la Camera di Commercio di Asti a porre la parola fine. almeno per quanto concerne l’evento enogastronomico che riempie Piazza Campo del Palio.

L’attuale emergenza sanitaria non permette, al momento, di pensare ad un evento che garantisce la sicurezza di tutti gli Enti e le realtà coinvolte, oltre del pubblico.

Ecco cosa scrive in una nota la Camera di Commercio di Asti: “Facendo seguito alla lettera del 7 maggio scorso, si desidera confermare che la 47a edizione del Festival delle Sagre Astigiane di settembre non sarà realizzata. Il particolare momento di emergenza non consente di garantire la salute e la sicurezza del pubblico, dei volontari delle Proloco, degli Enti, dei partner, del personale e di tutti coloro che a vario titolo collaborano all’organizzazione di una manifestazione unica nel suo genere.”