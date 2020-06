Itinerari tra Monferrato e Roero … Girovagando tra la Big Bench a San Martino Alfieri e il Castello Reale di Govone

Da quattro anni Atnews si occupa di “Comunicare la Bellezza”, in tanti modi. Per il nostro progetto culturale, che racconta il territorio per farlo conoscere ai suoi abitanti, in primis, e poi al mondo intero, abbiamo viaggiato tanto nel Monferrato, con “capatine” nelle Langhe e nel Roero.

La meraviglia che si palesa costantemente davanti ai nostri occhi è talmente tanta che abbiamo deciso di avviare una nuova rubrica, chiamata “Girovagando con ATnews” per darvi suggerimenti sulle gite fuori porta che vi regaleranno panorami mozzafiato, gusti inebrianti e qualche ora di svago, senza andare lontano.

Nei nostri itinerari vi segnaleremo alcuni punti di interesse da raggiungere, indipendentemente da dove sia il vostro punto di partenza, e con la libertà di scegliere la strada del ritorno. Alcuni punti sono vicini tra di loro, si può scegliere di lasciare l’auto e proseguire a piedi, ma le nostre indicazioni vogliono essere degli spunti, farvi scoprire posti bellissimi, a misura di tutti, camminatori e non.

Siete pronti? Partiamo!

Nella prima tappa andiamo alla scoperta della Big Bench a San Martino Alfieri. Una panchina gigante gialla che si staglia ai limiti di un bel bosco da attraversare dopo aver lasciato l’auto nel parcheggio “per la grande panchina”, sulla strada provinciale 8, che si trova nel Comune di Antignano.

Attraversando l’affascinante bosco si entra nel territorio del Comune di San Martino, per scoprire la Big Bench ed ammirare il panorama, in particolare all’orizzonte si staglia la sagoma del Castello di Cisterna.

Dopo il ritorno al parcheggio, vi consigliamo di procedere in direzione San Martino Alfieri e, una volta giunti nel centro abitato, fermarvi in Piazza Vittorio Alfieri, per scoprire il borgo, recentemente restaurato, a ridosso del Castello Alfieri.

Riprendendo la strada, lasciamo la provincia di Asti per giungere a Govone. Una tappa nel magnifico parco del Castello Reale è d’obbligo, per passeggiare nel bosco e nel giardino all’italiana, per poi salire in piazza Roma, antistante il Castello Sabaudo, ed ammirare un panorama ineguagliabile, che regala una vista su Monferrato, Langhe e Roero senza pari. Il Castello Reale apre le sue porte ogni venerdì, sabato e domenica, su prenotazione (per tutte le info clicca QUI).

Noi ci fermiamo qui, estasiati da cotanta bellezza. A voi la scelta della strada del ritorno!