Isola d’Asti, l’allerta del Comune: attenzione alla truffa dei tamponi e della sanificazione

Continuano le segnalazioni di tentate truffe collegate all’emergenza sanitaria coronavirus.

Il Comune di Isola d’Asti con un post di Instagram mette in allerta la popolazione, in quanto sono stati segnalati due uomini che sostengono di essere mandati dal comune e chiedono di entrare in casa per eseguire tamponi o sanificare i locali. Come sempre in questi casi il consiglio è sempre lo stesso: non aprite a nessun e chiamate il numero unico di soccorso 112.

Ecco il messaggio di allerta del comune di Isola:

“Attenzione Truffa: è stata segnalata una macchina rossa, probabilmente un Juke, con a bordo due uomini, chiedono di entrare in casa per fare tamponi e per sanificare, dicendo di essere inviati dal Comune.

Se li vedete prendete la targa e chiamate il 112.”