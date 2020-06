Iniziati i lavori per un’antenna telefonica a Cinaglio ma c’è chi è preoccupato

Le antenne che spuntano sul suolo astigiano continuano a fare discutere. Questa volta non si parla di Asti ma di un’antenna di 30 metri circa, della WindTre, che presto spunterà a Cinaglio.

I lavori sono iniziati a metà maggio con la costruzione di un basamento in cemento di 1,12 metri, un intervento che non piace a molti residenti, anzi, li preoccupa perché verrà realizzato nelle vicinanze delle abitazioni, di un parco giochi e nei pressi di una chiesa romanica del XIII secolo, la chiesa di San Felice. Oltre all’impatto ambientale, dunque, alcuni abitanti di Cinaglio sono preoccupati anche per l’effetto che questa antenna farà nello svettare così vicino ad un gioiello architettonico da preservare.