Infrastrutture, Senatore Berutti (Cambiamo!): “il Ministro trovi soluzioni per la rete tra Piemonte e Liguria. Basta disagi per cittadini e imprese”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del senatore Massimo Berutti (Cambiamo!)

“La situazione della rete stradale, autostradale e ferroviaria tra Piemonte e Liguria necessita di interventi coordinati, sinergici, puntuali e rapidi. In questa fase non possiamo in alcun modo permetterci di creare disagi a imprese e cittadini che devono o vogliono spostarsi. Il Ministro De Micheli non sembra però avere alcuna strategia e i disagi si moltiplicano”.

È quanto dichiara in una nota il Senatore di Cambiamo! Massimo Berutti, che prosegue: “i disagi sulle strade causati da lavori non coordinati non sono sostenibili. Gli interventi di manutenzione e ammodernamento sono fondamentali, ma devono essere inseriti in un programma complessivo. Il Ministro – prosegue Berutti – ha detto di avere come priorità l’alta velocità e la mobilità urbana. Ottimo. Non possiamo però dimenticarci di strade, autostrade e ferrovie e del loro inserimento in una strategia che preveda una ricognizione degli interventi, la semplificazione delle procedure, il coinvolgimento del mercato e una maggiore autonomia regionale. Anche per questo ho interrogato il Ministro sulle sue intenzioni. Cittadini e imprese attendono risposte e azioni concrete”.