Indetto il nuovo bando per le borse di studio Cisl Scuola Alessandria Asti

Anche per questo anomalo anno scolastico, Cisl Scuola Alessandria Asti promuove il tradizionale bando per l’assegnazione di due borse di

studio per i figli dei propri iscritti.

“Quest’anno è una borsa di studio ancora più meritata rispetto agli altri anni – commenta Chiara Cerrato (nella foto), segretario provinciale aggiunto di Cisl Scuola Alessandria Asti – alla luce delle difficoltà che i ragazzi hanno dovuto affrontare sia nel corso dell’anno, per seguire le lezioni tramite DAD, organizzare lo studio, le giornate e la Maturità da soli, da casa. Non è stato sicuramente semplice e la situazione ha richiesto una forza d’animo e una capacità di resilienza particolare. Comunque, indipendentemente dal risultato e dalle borse di studio, va un bravissimi a tutti.”

Possono partecipare all’assegnazione di queste borse, dell’importo di 750 euro ciascuna, una per la provincia di Asti e una per quella di Alessandria, gli alunni dell’ultimo anno delle Scuole Secondarie di Secondo Grado delle province di Alessandria e Asti, che abbiano superato l’Esame di Stato 2019/20 con un punteggio di almeno 90/100, e che siano figli di iscritti alla Cisl Scuola Alessandria Asti con tessera in delega tesoro e validità da almeno un anno scolastico.

Le Borse di Studio intendono premiare e valorizzare coloro che hanno raggiunto un profitto di livello ottimo nel corso degli studi secondari di secondo grado ed incentivarli nel percorso universitario o lavorativo che hanno scelto e saranno assegnate nel numero di 2 (due): una per Alessandria e una per Asti. La segnalazione può avvenire se il voto finale dell’Esame di Stato è pari ad almeno 90/100 e deve pervenire tramite l’apposito modulo richiedibile presso gli uffici Cisl Scuola Alessandria Asti o scaricabile dal sito Cisl scuola Alessandria Asti dove si può leggere anche il Regolamento del bando.

Il modello va inviato via raccomandata o mail o fax, entro il 30/7/2020, a:

CISL SCUOLA ALESSANDRIA-ASTI:

via Parma 36, 15121 ALESSANDRIA, Fax 0131204726 – mail cislscuola_alessandria@cisl.it

oppure

CISLSCUOLA ALESSANDRIA-ASTI: via XX Settembre 10, 14100 ASTI Fax 0141593290 – mail cislscuola _asti@cisl.it