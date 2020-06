Incidente sulla statale 231, si ribalta camion della raccolta rifiuti

Un incidente stradale è accaduto questa mattina a Motta di Costigliole.

Sulla strada statale 231 un camion della nettezza urbana si è scontrato con un furgone e si è ribaltato su un lato al centro della carreggiata. L’impatto è avvenuto nei pressi dell’incrocio della statale con strada Chiabotti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i mezzi, e l’ambulanza del 118 per prestare soccorso ai feriti.

Sulla strada statale 231 si è formata una lunga coda per permettere le operazioni di soccorso.