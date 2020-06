Incidente stradale nell’astigiano, coinvolto un ciclista

Grave incidente sulle strade astigiane.

Il fatto è avvenuto sulla strada provinciale 36 che collega Frinco a Callianetto, in località San Defendente poco prima dello svincolo per Castell’Alfero e ha visto coinvolto un ciclista che, dalle prime informazioni, si sarebbe scontrato con un’auto, ma non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza e l’elisoccorso per prestare soccorso al ciclista, di cui non si conoscono nè le condizioni, nè le generalità.

Seguiranno aggiornamenti