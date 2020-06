Incidente stradale in Corso Ivrea ad Asti

Ancora problemi sulle strade astigiane a causa di incidenti.

In Corso Ivrea ad Asti si è verificato uno scontro tra un’auto e un scooter, con dinamica ancora in corso di accertamento; l’impatto è avvenuto poco dopo la zona industriale in direzione di Serravalle.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per prestare soccorso al motociclista, dalle prime informazioni non avrebbe riportato gravi ferite. Sono intervenuti per anche i carabinieri per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il traffico risulta rallentato in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso.