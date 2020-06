Un incidente stradale è avvenuto dopo le 11.30 a Serravalle d’Asti, sulla provinciale verso Chivasso.

Dalle informazioni di testimoni sul posto, un’auto ha sbandato all’entrata del centro abitato e, fuori controllo, è finita contro un altro veicolo che era fermo in sosta in un parcheggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed un’ambulanza, per prestare i primi soccorsi.

Il traffico sulla SP 458 è attualmente rallentato.