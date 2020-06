Un incidente è accaduto oggi pomeriggio ad Asti.

In Viale Don Bianco, per dinamiche ancora in corso di accertamento, si sono scontrate un’auto e una moto.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 42 anni, che ha riportato gravi ferite ed è stato trasporto in codice rosso all’Ospedale di Asti.