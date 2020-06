Incendio in un’abitazione al Torrazzo

Intervento dei Vigili del Fuoco di Asti questa mattina in frazione Torrazzo.

Gli uomini del comando astigiano sono intervenuti in seguito ad una segnalazioni di incendio in appartamento, che si era sviluppato presso l’abitazione di una signora anziana. Non si conosce ancora la causa del principio d’incendio, potrebbe trattarsi di un incidente domestico.

In ausilio ai Vigili del Fuoco sono intervenute anche due volanti della Polizia, per ricostruire la dinamica dei fatti, e l’ambulanza del 118, ma dalle prime informazioni la signora non avrebbe riportato ferite.