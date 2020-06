Vigili del Fuoco in azione al vecchio mulino di Isola d’Asti. Nella struttura, non più in funzione, è divampato un incendio in seguito ad abbruciamenti nel cortile. Verosimilmente a causa del vento, le fiamme hanno raggiunto il porticato del mulino.

Sul posto sono intervenuti i pompieri con tre mezzi, la Polizia Municipale di Isola d’Asti, per la gestione della viabilità, sulla SP59, e i Carabinieri, sul posto per i rilievi del caso.