Inaugurata a Calosso una nuova attività commerciale

In un periodo in cui molte attività abbassano le serrande nel piccolo Comune di Calosso oggi si è inaugurata una nuova attività polifunzionale: pasticceria, bar e negozio con generi di prima necessità.

Evento molto importante per la rinascita del paese e, ancor più significativo, il fatto che ad avviare la nuova attività siano dei giovani che credono e danno valore alle piccole comunità.

Giada, Evelyn e Sharon, tre sorelle, specializzate nel settore della cucina e della pasticceria pronte ad affrontare dietro il bancone, con grinta e gentilezza la sfida. Nonostante la loro giovane età hanno preso a cuore la sfida “di alzare le serrande” di un nuovo negozio nel centro del paese che sia commerciale ma, anche luogo di socializzazione.

Aprire un negozio quanto tutti chiudono è un obiettivo sfidante ma, è importante per dare un servizio al paese e nello stesso tempo accogliere i visitatori non solo con i loro dolci ma anche con la freschezza di un sorriso.

All’interno del locale anche i vini dell’Associazione produttori di Calosso in grado di offrire un panorama completo di prodotti rappresentativi di un territorio altamente vocato alla vitivinicoltura.

L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale eletta lo scorso anno, bene si colloca nell’azione di rilancio e sviluppo anche turistico che sta portando avanti per il paese.

Nella foto il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Calosso, Pierfrancesco Migliardi, e le tre sorelle Giada, Evelyn e Sharon