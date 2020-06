Il volontariato non si ferma: riprende con i webinar la formazione del CSVAA

Le restrizioni che il Covid19 ha imposto rispetto alle riunioni che coinvolgono più persone ha reso impossibile, tra le altre cose, lo svolgimento di iniziative di Formazione “in presenza”, svolte in aula. Questo ha comportato la sospensione dei corsi di Formazione che il CSVAA aveva in programma per la primavera-estate 2020.

Tuttavia il volontariato non si ferma, e lo ha dimostrato ampiamente in questo difficile periodo; pertanto il CSVAA ha riorganizzato il suo piano di Formazione per i Volontari programmando una serie di webinar, seminari online rivolti ai Volontari delle Associazioni di Asti e Alessandria. Attraverso questa modalità innovativa e semplice, è possibile riprendere lo svolgimento dei corsi di formazione in tutta sicurezza.

Un primo webinar, sul tema delle Modifiche Statutarie per gli ETS previste dalla Riforma del Terzo Settore, si è già svolto nei giorni scorsi con una buona partecipazione da parte di associazioni di diversa tipologia.

Il prossimo appuntamento in programma approfondirà il tema “Volontariato e Sicurezza”, particolarmente sentito, in questo momento di parziale ripresa delle attività nella cosiddetta “Fase 2”. L’incontro, organizzato in collaborazione con Fondazione SociAL, è programmato per venerdì 5 giugno, in modalità online, con orario 16:30-17:45. L’iscrizione al webinar è obbligatoria e può essere fatta sul sito del CSVAA www.csvastialessandria.it, alla sezione Formazione; il CSVAA provvederà quindi ad inviare ad ogni partecipante un link per accedere al webinar con le istruzioni per partecipare all’incontro. Il webinar è aperto alle associazioni accreditate al CSVAA.

Oltre a questo webinar, il CSVAA sta programmando altre iniziative formative per il periodo estivo e autunnale, che verranno svolte sempre tramite questa modalità fino a quando la situazione non permetterà nuovamente di svolgere attività di formazione in aula; di questi corsi, verrà data comunicazione tramite i canali comunicativi del CSVAA (sito internet, newsletter e pagine social).

Per ogni aggiornamento si invita pertanto a fare riferimento al sito www.csvastialessandria.it; per ulteriori informazioni, inoltre, fare riferimento ai recapiti mail (al@csvastialessandria.it per Alessandria e at@csvastialessandria.it per Asti) e telefonici (348/2690043 per Alessandria e 347/4713196 per Asti) che in questo periodo affiancano i numeri telefonici delle sedi negli orari in cui queste sono chiuse al pubblico.