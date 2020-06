Il Vangelo di oggi, domenica 28 Giugno 2020

Un pensiero per riflettere con il Vangelo di oggi, 28 Giugno 2020.

Antifona

“Popoli tutti, battete le mani, acclamate a Dio con voci di gioia. (Sal 46,2)

Vangelo

Chi non prende la croce non è degno di me.

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 10,37-42

“In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: “Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me; chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me.

Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà.

Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato.

Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto come giusto, avrà la ricompensa del giusto.

E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa”.