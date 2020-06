Il Vangelo di oggi, domenica 7 Giugno 2020

Un pensiero per riflettere con il Vangelo di oggi, 7 Giugno 2020.

Antifona

“Sia benedetto Dio Padre, e l’unigenito Figlio di Dio, e lo Spirito Santo: perché

grande è il suo amore per noi.”

Vangelo

Dio ha mandato il Figlio suo perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 3,16-18

“In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo:

«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».”