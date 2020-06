Il successo in rete di “Villanova d’Asti, cultura e turismo”

Riceviamo e pubblichiamo

Un blog e un gruppo FB costituiscono il progetto “Villanova d’Asti, cultura e turismo” avviato dal dallo scrittore villanovese Max Ponte da anni impegnato in ambito culturale a Torino e in Italia.

«In pochi mesi il gruppo ha raggiunto i 1000 partecipanti – afferma Ponte – fra villanovesi vicini e lontani, residenti e cittadini d’adozione. Nel gruppo vengono pubblicate cartoline e fotografie d’epoca, pagine storico-artistiche, scatti e curiosità dalle vie di Villanova, iniziative della Biblioteca e delle associazioni, notizie sugli appuntamenti. Grazie al contributo dei villanovesi, la lista è lunghissima, stanno emergendo documenti e memorie che rischiavano di cadere nell’oblio. Ma l’obiettivo di questo consesso non è soltanto la conservazione della memoria ma è anche quello di agire concretamente sul territorio con proposte culturali e favorire il turismo.

Nell’ottica turistica è stata pubblicata una lista di punti consigliati dove mangiare e dormire, per cenare, ad esempio, o intraprendere una gita fuori porta. Inoltre stiamo sostenendo la raccolta firme al fine di inserire le nostre “Bisòche”, le due torri della fortezza cinquecentesca, fra i Luoghi del Cuore del Fai, passaggio fondamentale per rafforzare la nostra offerta.

Villanova è uno dei centri più importanti dell’astigiano e possiede un patrimonio che deve essere valorizzato, fatto di ambiente (pensiamo alla valle dei Savi e alla campagna), arte (le tele del Moncalvo e gli affreschi), architettura (palazzi, torri e resti della fortezza), musica (la Filarmonica Comunale, il Coro Alpino della Bissoca e i nostri orchestrali all’estero), i luoghi e i percorsi sacri (le chiese, la Madonnina, il cammino verso il Colle), la poesia (è la terra del poeta umanista Antonio Astesano, ma anche degli “stranot” e dello scrittore Di Bella), i prodotti tipici (la gallina bionda).

Solo valorizzando questo patrimonio possiamo dare un futuro alla nostra terra, favorire l’economia, attirare attenzione e investimenti, costruire un paese migliore per chi verrà. Anche durante l’emergenza Covid il gruppo “Villanova d’Asti, cultura e turismo” è rimasto forte nel rinfrancare le persone con immagini dal territorio ed ora è lanciato verso nuovi obiettivi, l’unità e la collaborazione sono ingredienti fondamentali per far emergere paesi come Villanova che da anni soffrono condizioni di marginalità e riscoprono oggi l’orgoglio delle loro origini e dell’appartenenza ad una comunità.»

Per raggiungere il gruppo Facebook: https://www.facebook.com/groups/484596232244525/

Per consultare il blog: https://villanovaculturaturismo.blogspot.com/

Per votare le torri: https://fondoambiente.it/luoghi/torri-della-bisocca?ldc