“Il sogno di Gaia: superare l’Esame di Stato”

Gaia il 24 giugno ha realizzato un sogno.

Ha svolto l’Esame di Stato, mostrando le sue conoscenze, le sue abilità espositive e le sue capacità di collegare le varie discipline.

Ha condotto l’esame sempre con il sorriso sulle labbra.

Ha parlato di psicanalisi infantile, di Pascoli, di Giolitti, di Alzheimer e Parkinson in inglese, di diritto di voto e di amministrazione comunale.

Il suo commento dopo l’esame di Stato: “Mi sono stupita di essere stata così tranquilla. Ho incontrato un ambiente molto sereno e questa serenità mi è stata trasmessa”

Gaia, nel suo percorso, ha avuto l’ausilio degli insegnanti di sostegno perché nata con la Sindrome di Down.

L’insegnante di sostegno Elisa Bianco, che l’ha accompagnata all’esame, ha commentato: “La sua forza di volontà e la sua voglia di normalità e inclusione le hanno permesso di raggiungere un obiettivo in cui pochi, all’inizio, credevano”.

Gaia è arrivata all’Andriano in seconda e ha sempre seguito un programma uguale a quello della classe, soltanto talvolta ridotto per alcuni argomenti. Il suo grandioso risultato è il frutto di un impegno assiduo, con il costante supporto della famiglia e della signora Lina Ferrero che l’ha seguita fin da piccola e che ha trovato per lei il giusto metodo di studio.

E’ stato un anno pieno di soddisfazioni per Gaia, la quale solo pochi mesi fa ha vinto un oro nello slalom speciale agli Special Olympics Games di sci che si sono tenuti a Sappada, sulle dolomiti friulane (ha preso anche l’argento nel gigante ed è arrivata quarta nel Super G).

Gaia è tutti noi, ha solo un cromosoma in più, ma soprattutto una grande marcia in più.