Il produttore Andrea Modellato firma con Reload e Sony Music Italia per il nuovo singolo Be My Sunlight

È il 5 giugno la data di rilascio del singolo Be My Sunlight, il primo del progetto solista ufficiale del produttore Andrea Modellato, abitante del capoluogo astigiano per quasi nove anni prima del suo trasferimento a Cuneo nel 2013.

Già attivo nel mondo della musica dal 2014 come produttore e dal 2015 come regista audio teatrale e fonico, attività con cui ha ormai consolidato il rapporto col Festival dello Studente di Cuneo, lancerà quest’anno il primo singolo dopo l’abbandono del precedente progetto musicale “Mirror” portato avanti dal 2016 fino al 2018 grazie a cui raggiunse nel 2016 la settantesima posizione nella Top 100 Elettronica di Beatport con l’EP Clouds. Per la realizzazione del brano, iniziata a partire dall’estate scorsa, è stato riunito un gruppo di professionisti del settore che si è occupato di curare l’aspetto tecnico e creativo del brano; tra i collaboratori coinvolti figurano un co-produttore (rimasto per sua scelta anonimo) autore di pubblicazioni sulle più importanti case discografiche del settore e vincitore di molteplici riconoscimenti e la cantante americana Nicole Carino, che ha prestato la sua voce per il progetto, mentre gli studi di registrazione che si sono occupati della parte tecnica sono gli Abbey Road Studios di Londra, con un equipe di ingegneri del suono che include collaboratori fissi di artisti quali Coldplay, Ed Sheeran, Swedish House mafia e altri.

Ad aprile di quest’anno, dopo pochi mesi dalla fine della produzione, arriva la notizia che a voler pubblicare l’inedito è la Reload Music, etichetta discografica nata dal collegamento fra il team del Reload Music Festival di torino e la major Sony Music, che immediatamente lavorerà per rendere la pubblicazione pronta a inizio estate.

Per sostenere la fan base di ascoltatori costituita e conservata in loco nel corso degli anni è stata predisposta per il lancio del brano una campagna promozionale mirata al territorio astigiano, al fine di far conoscere il brano ad ancora più potenziali ascoltatori della zona, e sarà proprio il capoluogo astigiano una delle prime destinazioni in lista quando si potrà tornare a parlare di concerti, eventi dal vivo e soprattutto momenti di condivisione.