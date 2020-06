Il Presidente del Consiglio Comunale di Asti, Giovanni Boccia, ricevuto in Regione dall’Assessore Maurizio Marrone

Un lungo e cordiale incontro, con quasi tre ore di fitto colloquio, si è svolto, nei giorni scorsi a Torino, tra l’Assessore con delega all’Immigrazione della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, ed il Presidente del Consiglio Comunale di Asti Giovanni Boccia, con all’ordine del giorno un’approfondita riflessione sulle problematiche migratorie.

Il Presidente Boccia, che ha più volte visitato molti Paesi africani, ha illustrato diverse sue proposte, tutte a costo zero per le casse pubbliche, utili a migliorare e regolamentare legalmente i flussi migratori. “Ho presentato all’Assessore Marrone alcune idee, frutto della mia conoscenza personale della realtà africana, che, qualora messe in atto, risulterebbero utili per limitare moltissimo il penoso attraversamento del deserto prima e del Mediterraneo dopo, da parte di centinaia di migliaia di immigrati. Tali proposte – ha spiegato Boccia – non costerebbero nemmeno un euro alle casse dello Stato e delle Regioni e permetterebbero altresì un regolare, sicuro e legale arrivo, per gli aventi diritto, sia in Italia che in tutta Europa (chi volesse approfondire, può cercare sul nostro quotidiano le molteplici Lettere al Direttore pubblicate in tal senso, lungo gli anni)”.

Di contro il neo Assessore Regionale Marrone, ha dichiarato di: “Essere molto interessato ad alcuni suggerimenti che approfondirò in brevissimo tempo con i miei collaboratori, per poi trasmetterle ai competenti organi istituzionali. Sono rimasto colpito della piena preparazione in materia mostrata dal Presidente Giovanni Boccia – ha continuato l’Assessore Marrone – e penso di avvalermi, in futuro, dei suoi suggerimenti in materia di immigrazione (Boccia tra l’altro è funzionario del Consiglio Regionale n.d.r.)”.

Il Presidente Giovanni Boccia ha consegnato all’Assessore Regionale, ed ai suoi più stretti collaboratori un cospicuo “dossierone” con tutte le sue proposte (vedi foto), spiegando punto per punto ogni singola iniziativa. Infine l’Assessore Maurizio Marrone ha anche sottolineato come: “Sia rimasto colpito da alcune proposte, in particolar modo, quella relativa ad una nuova forma di coinvolgimento delle Ambasciate e di tutti i vari consolati dei Paesi dell’Unione Europea, presenti in loco, per un primo contatto dei richiedenti il visto Schengen. Dopo approfondimenti, di certo trasmetterò, a chi di dovere l’interessante proposta.”