Il Presidente Conte e la Ministra Azzolina: “Le scuole riapriranno il 14 settembre in piena sicurezza”

E’ in corso una conferenza stampa a Palazzo Chigi del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e della Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

“Il governo ha lavorato da tempo per permettere ai nostri studenti di rientrare a scuola a settembre, coinvolgendo tutto il mondo dell’Istruzione in tutti i suoi comparti. Ci siamo predisposti per tornare in piena sicurezza a settembre, sono nate le linee guida condivise che ci consentiranno il 14 settembre di far tornare i nostri figli in classe in condizioni di massima sicurezza. Chiudere le scuole è stata una scelta molto sofferta, che il governo non ha preso a cuor leggero” ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

“Dal 1 settembre torneranno a scuola con quegli studenti e studentesse che hanno avuto difficoltà negli ultimi mesi o chi vuole potenziare, mentre per tutti riapriranno il 14.” spiega la Ministra Azzolina che prosegue dicendo che “Le scuole dovranno essere pulite, sulla base di indicazioni del Comitato Scientifico, servirà il metro di distanziamento, con ingressi scaglionati. Faremo formazione al personale, con interventi di educazione e formazione per le famiglie e le studenti affinchè tengano comportamenti responsabili.”