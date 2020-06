Il conto alla rovescia è terminato: domani al via l’edizione online di Asti BenEssere

Tutto pronto per la settima edizione di ASTIBenEssere che in versione on line andrà in programma domani, venerdì 19, e sabato 20 giugno.

www.facebook.com/astibenessere è la piattaforma a cui collegarsi per avere tutti gli aggiornamenti sull’evento e domani, venerdì, alle 15,15 è prevista l’inaugurazione live.

Una due giorni intensa, ricchissima di appuntamenti che ruoteranno sul tema conduttore: La Cura.

Saranno tre i convegni live previsti sulla piattaforma zoom.

Decine le attività olistiche che verranno proposte sia sull’aspetto curativo che sull’aspetto fisico-sportivo, decine gli operatori coinvolti sia singoli che riuniti in associazioni e circoli; numerosi i laboratori tutorial molto pratici.

“Abbiamo curato molto la possibilità di interfacciarsi e quindi comunicare con i diversi operatori e relatori. Sarà un’edizione diversa ma non per questo meno interessante. Era importante, lo ribadiamo, essere presenti ed attivi pur cambiando mezzo di svolgimento. Era ancora più importante esserci in questo periodo di emergenza. Ci siamo riusciti grazie all’apporto di tantissime persone che ci hanno creduto. Buon ASTIBenEssere 2020!” commentano dalla Cooperativa della Rava e Fava