Il Castello di Govone candidato al “Bando Distruzione” della Fondazione CRC: votazioni aperte

Il Comune di Govone partecipa al III Bando Distruzione della Fondazione CRC, per ripristinare la struttura antica del parco del Castello Reale. Il bando della CRC ha l’obiettivo di ripristinare la bellezza dei contesti naturali e paesaggistici, in un’ottica di cittadinanza attiva, perchè il progetto deve essere votato per essere finanziato.

“Il progetto si prefigura di valorizzare il castello reale di Govone, recuperando un’area attualmente poco utilizzata. L’intervento prevede la demolizione di un muro non coerente con l’impianto storico del castello, rendendo fruibile lo spazio per i numerosi turisti che ogni hanno si recano a Govone per visitare il suo castello, ma soprattutto per migliorare l’utilizzo e ampliare la fruizione di uno spazio che viene usato periodicamente da tutte le associazioni di Govone.” così viene descritto l’obiettivo dell’intervento che, per essere selezionato, deve essere votato sul sito bandodistruzione.it

La votazione è aperta fino al 12 luglio 2020.