Il cantautore astigiano Luca Fogliati tra i finalisti del Concorso nazionale “La settima nota”

Il cantautore astigiano Luca Fogliati è stato selezionato tra i finalisti del Concorso nazionale “La settima nota”, organizzato dalla casa discografica milanese Long Digital Playing di Luca Bonaffini.

“Ai nastri di partenza del concorso si erano presentati più di 100 candidati da tutta Italia – racconta Luca Fogliati – Dopo la prima fase i candidati sono passati a 32 con un audizione dal vivo a Milano.” Era il 21 febbraio quando il cantautore astigiano fece l’audizione dal vivo, e mai ci si sarebbe immaginati cosa sarebbe accaduto da quel giorno in poi. Dopo l’audizione dal vivo e l’ inevitabile stop per il Covid-19, il concorso è ripreso proclamando i 10 finalisti tra cui anche lo stesso Luca Fogliati che domenica 28 giugno sarà a Mantova presso la sala di registrazione audio-visiva LS STUDIO per incidere il suo brano inedito per la finale, che farà parte della compilation insieme agli altri finalisti.

Per il vincitore della finale in palio un contratto discografico con la casa discografica Milanese Long digital playing e la registrazione di un album.

Per concludere Luca Fogliati voleva dedicare questa finale a tutte quelle persone che durante questa pandemia sono restate in trincea senza abbandonare la nave.