Il Campeggio di Roccaverano pronto ad accogliere bambini e ragazzi all’insegna di natura e sicurezza

Fase 3, ripartono i Centri Estivi, per chi avrà la determinazione di offrire servizi alle famiglie, provate da mesi di didattica a distanza in cui i genitori hanno dovuto sopperire alla mancanza della scuola, con carichi psicofisici inaspettati e piombati a ciel sereno sulla quotidianità. A soccorso di bambini e genitori arriva il Campeggio di Roccaverano, organizzato dalla Provincia di Asti e l’asd Informalmente, che hanno scelto di offrire questa opportunità di svago in mezzo alla natura in totale sicurezza.

“Apriamo per dare un po’ di svago e serenità ai bambini – commenta così la scelta di organizzare anche quest’anno il Campeggio, Loredana Esposito, presidente di Informalmente – e farli vivere l’esperienza, seppur contenuta, in modo comunque piacevole e a contatto con la natura. Per noi è una questione di “amore” per quello che facciamo e per chi lo facciamo!”.

Quindi … si parte! Dal 21 giugno al 29 agosto si susseguiranno settimane ricche di avventure e divertimento nel mare verde della Langa Astigiana, per la 41a edizione del Campeggio di Roccaverano, il primo in Piemonte ad aver ricevuto la certificazione “Ecolabel”. Sono previsti circa 35 posti a settimana, per garantire il distanziamento sociale nella vita del campeggio e nelle attività. Già 120 sono i bambini e i ragazzi, dai 6 anni in su, che hanno scelto di vivere questa esperienza che inizierà il 14 giugno con l’Open day, dalle 10.30 alle 18.30 quando sarà possibile visitare la struttura su prenotazione allo 0144.93225.

Le settimane avranno, come sempre, un tema principale.

Il 1° turno, dal 21 al 27 giugno, avrà come tema “Giochi sotto le torri” scoprendo divertendosi la bellezza dei paesi della Langa Astigiana e delle loro inconfondibili torri.

Il 2° turno, dal 28 giugno al 4 luglio, è dedicato alla “Natura e Sport“,

il 3° turno, dal 5 al 11 luglio, ci si diverte in cucina con “Chef 360°“,

il 4° turno, dal 12 al 18 luglio, sarà di nuovo sportivo, con “ABC – Arco Bici e Camminate“,

il 5° turno, dal 19 al 25 luglio, la fanno da padroni “Natura e avventura“,

il 6° turno, dal 26 luglio al 1 agosto, il tema è “Avventura in…Langa“,

il 7° turno è una novità, dal 2 agosto all’8 agosto, sarà XL o dal 2 agosto all’11 agosto XL+,

infine, l’8° turno, dal 23 al 29 agosto, avrà come tema di nuovo la natura e avventura oppure il camping di basket.

Per preservare la sicurezza degli ospiti sono state tolte dal programma le uscite a cavallo ed in piscina.

Le iscrizioni si devono inviare esclusivamente via mail a: campeggio@provincia.asti.it indicando:

NOME E COGNOME del genitore – NOME E COGNOME del bambino – turno scelto – mail – cellulari dei genitori.